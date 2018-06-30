А там и до Америки доберемся: на Украине выдвинули претензии на Дальний Восток и Словакию

Украине принадлежит часть Дальнего Востока, Польши и Словакии. Об этом заявил лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», радикал сообщил: территория Украины в границах 1921 года была в 1,6 раза больше, чем сейчас. Киев, по его словам, может претендовать на дальневосточный Зеленый Клин, где в 1917 году переселенцы с Украины пытались создать там Украинскую Дальневосточную Республику; Стародубщину в Брянской области, Холмщину и Надсанье в Польше, а также Лемковщину в той же Польше и Словакии.

Тягнибок добавил, что Россия, кроме земли, «украла» у Украины культурное наследие – например, песни сечевых стрельцов и множество других «украинских произведений».

«Московиты вообще ничего своего не имеют. Вы обратите внимание: песни, которыми они так гордятся, даже патриотические песни, оказывается, украдены у нас, украинцев», – заявил радикальный националист.

«Что касается претензий на Брянскую область и на прочее, о чем вспомнил Тягнибок, то это просто какие-то галлюцинаторные мечты, – прокомментировала претензии Тягнибока в эфире радио Sputnik заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. – В свое время Петлюра рисовал какие-то карты, где эти территории они называли «украинскими», но говорить об этом абсурдно. Хотя обиды Тягнибока в некотором смысле обоснованы: наверное, в глубине души он понимает, что окружающие страны не мыслят Украину как цельное политическое пространство, видит, что власти государственной там, по сути, нет».

Что же касается кражи украинской культуры, то это «откровенный бред», добавила Макеева: «Хотя бы потому, что вообще такое явление, в современном его понимании, как «украинец», появилось довольно поздно, до этого существовали определенные племена, этносы, каждый из которых имел свою великолепную культуру. Эти этносы соприкасались и с белорусскими, и с великоросскими, шло взаимное проникновение культур. Поэтому говорить о том, что у них что-то украли – достаточно глупо».

Напомним, на Украине довольно часто звучат обвинения в адрес России в том, что она якобы у что-то «украла» у украинцев. Например, в прошлом году президент Петр Порошенко обвинил Владимира Путина в попытке «похитить в российскую историю» Анну Ярославну, дочь князя Ярослава Мудрого и жену французского короля Генриха I.

На прошлой неделе с очередным заявлением выступила скандально известная детская писательница Лариса Ницой. На этот раз предметом «кражи», как она уверяет, стало само название страны «Русь», пишет РИА «Новости».

«Мы с вами русские на самом деле, а они – московиты. Московское царство указом Петра Первого назвало себя Русь. Представьте себе, что Германия сегодня просыпается, а Франция издает указ – мы сегодня Германия», – заявила Ницой, уточнив: императрица Екатерина Вторая издала указ, согласно которому всех, кто называл себя московитами, «били палками беспощадно».

«Это исторический факт, это лежит в музеях», – заявила Ницой, не уточнив, где она почерпнула эту информацию.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 30.06.18

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