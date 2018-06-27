В Константинополе опровергли заявления Порошенко о готовности предоставить автокефалию Украинской церкви

Константинопольский Патриарх Варфоломей опроверг появившуюся в украинской прессе информацию о готовности предоставить Томос об автокефалии Украинской Церкви. Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что канонический механизм преодоления раскола в украинском православии окончательно согласован, а Томос об автокефалии утвержден и может быть предоставлен Украине Синодом Вселенского патриархата к 1030-летию Крещения Руси, которое будет отмечаться 28 июля 2018 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Киево-Печерской Лавре состоялся собор архиереев Украинской Православной Церкви, где обсуждались итоги встречи делегации УПЦ с Константинопольским патриархом Варфоломеем, которая состоялась 23 июня в Стамбуле.

«Константинопольский Патриархат опроверг информацию о том, что канонический механизм преодоления раскола в украинском Православии уже якобы окончательно согласован, а текст Томоса об автокефалии Украинской Церкви составлен, – заявил митрополит Онуфрий. –

Не подтвердилось и то, что одностороннее предоставление Украинской Церкви автокефалии должно состояться в ближайшее время или в какие-то определенные сроки. Вместо этого, архиереи Константинопольского патриархата показали готовность своей Церкви присоединиться к процессу преодоления украинского церковного раскола в консультации с братскими поместными православными Церквами. Для этого в ближайшее время делегация Константинопольского Патриархата встретится с представителями Русской Православной Церкви».

Архиереи УПЦ высказали беспокойство относительно возможности создания на Украине параллельных церковных юрисдикций, отметив, что такое развитие событий не преодолеет, а углубит церковный раскол.

«В случае же преобразования Украинской православной Церкви в структуру Константинопольского патриархата, наша Церковь потеряет значительную часть прав, которыми она наделена за последние десятилетия, – говорится в официальном заявлении участников архиерейского совещания. – Имеющийся канонический статус вполне достаточен для того, чтобы УПЦ плодотворно совершала свою миссию среди народа Украины. Попытки изменить этот статус приведут только к ограничению прав и свобод, которыми наделена наша Церковь, имея права широкой автономии. К тому же, эти попытки не вылечат, а только углубят раскол как в украинском Православии, так и в украинском обществе в целом.

Архиереи единогласно подтвердили свое стремление хранить верность Украинской Православной Церкви».

Отмечается, что данное обращение подписали все архиереи УПЦ, включая тех, кого ранее называли сторонниками автокефалии.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 27.06.18

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