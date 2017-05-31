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Публикации за 31.05.17

Российские военные будут поститься в соцсетях «под роспись»

Российские военные будут поститься в соцсетях «под роспись»

Российские военнослужащие будут обязаны отчитываться о размещении своих личных публикаций в интернет-пространстве. Минобороны России подготовило соответствующие поправки к закону. Документ размещен на портале нормативных правовых актов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», военные будут обязаны предоставлять в специально уполномоченный орган сведения о «своих персональных данных, а также иных сведений, сделанных ими общедоступными» в сети Интернет.

Законодательная мера будет распространяться также контрактников и зарубежных граждан, поступивших на службу в органы вооруженных сил РФ. Минобороны очертил в поправках к закону потенциальных исполнителей – это структуры военного управления, воинские части, организации ВС России, подразделения военной полиции и комиссариаты.

Как стало известно корреспонденту РИА «Новый День», уже сейчас эти требования принимают к исполнению военнослужащие Севастополя. В большей степени это касается разведывательных структур, спецслужб, засекреченных подразделений. Так, негласно военным запрещено размещать личные фото в социальных сетях, по максимуму ограничен контент.

После внесения поправок, законопроект пройдет стадию общественного обсуждения и при благополучном исходе будет принят к нормативному исполнению с 1 января 2018 года. В чем, собственно, сомневаться не приходится.

Москва, Вера Филатова

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