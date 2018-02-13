Российских военнослужащих ограничили в использовании соцсетей

Министерство обороны РФ разработало рекомендации для военных по размещению постов в интернете. Солдатам и офицерам посоветовали отказаться от социальных сетей. При публикации сообщений и фотографий военнослужащие должны отключить автоматическое определение геопозиции, а также внимательно относится к списку добавляемых в друзья пользователей. Правила поведения в Сети для военных пока носят рекомендательный характер, пишут «Известия». В настоящее время Минобороны готовит поправки к законам, которые сделают требования обязательными к исполнению.

Наглядные пособия-плакаты с правилами разослали по военным частям. Авторы советов в первую очередь просят обратить внимание на сохранение секретности информации. Военным напомнили, что любые данные, размещенные в интернете, становятся доступны иностранным спецслужбам. Фотографии, привязанные к местности, могут «привести к срыву боевой задачи». При этом снимки, заметки, сообщения и комментарии, опубликованные в глобальной Сети, невозможно удалить.

Военнослужащим рекомендуют сделать свои аккаунты в социальных сетях максимально закрытыми, не добавлять в друзья незнакомых пользователей. Близких и родственников солдаты должны предупредить об опасности распространения данных о служебной деятельности.

Кроме того, военные должны помнить о технической безопасности. Не рекомендуется устанавливать подозрительные программы и приложения. Для наилучшей защиты персональных данных Минобороны советует использовать сложные и уникальные пароли.

Пока никакой ответственности за нарушение этих правил не предусмотрено. Однако оборонное ведомство уже готовит поправки в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О статусе военнослужащих», согласно которым военнослужащий, раскрывший в Сети ведомственную принадлежность, подробности деятельности – как своей, так и сослуживцев, может быть привлечен к уголовной или дисциплинарной ответственности.

По словам экспертов, инструкция нужна для военных, чтобы они не попадали в неприятные ситуации. Подобный случай произошел не так давно в американской армии. Военные США использовали фитнес-приложение, в результате общественности стали известны маршруты военных патрулей в Афганистане и Сирии.

Напомним, в июне прошлого года Минобороны запустило законопроект, который обяжет поступающих на службу контрактников, в том числе иностранцев, отчитываться об активности в интернете за последние три года. Речь идет об адресах сайтов и страниц, где военнослужащий размещал информацию в открытом доступе, а также о данных, позволяющих его идентифицировать. Ограничения коснутся и распространения сведений о служебной деятельности военнослужащих и дислокации подразделений. Провинившийся может быть привлечен к ответственности вплоть до дисциплинарного ареста на 30 суток. Тем, кто уже принят на службу, также придется отчитываться, но ежегодно и только за минувший год.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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