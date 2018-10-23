Минобороны потратит почти 500 миллионов на слежку за курсантами в Сети

Министерство обороны России собирается потратить 485 миллионов рублей на систему контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений военного ведомства к ресурсам интернета. Соответствующий тендер объявлен Минобороны на портале госзакупок.

Согласно документам, конкурс будет закрытым, заявки принимаются до 7 ноября. Оборудование для контроля за курсантами должно быть поставлено до 25 мая 2019 года.

Из 485 млн рублей Минобороны планирует выделить 71,4 млн рублей на расширение действующей лицензии на использование программы InfoWatch Traffic and Device Monitor. Эта система выявляет в информационном потоке конфиденциальные документы, а также предотвращает их утечку.

Согласно тендеру, 125 млн рублей предполагается потратить на средства фильтрации при доступе в интернет. Еще 215 млн рублей будет выделено на комплекс проверки и исследования компьютеров, который также защищает от утечек данных.

Напомним, в 2017 году Минобороны разработало законопроект, который обязывает военнослужащих-контрактников отчитываться о своей интернет-активности в целях «повышения уровня информационной безопасности личности, общества и государства». Документ также запрещает размещать им в Сети сведения о службе. Речь идет о фотографиях, геолокации и др.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.10.18

Сексуальное насилие над 10-летней девочкой: задержан сотрудник подмосковной полиции. / Алапаевские дети нашли во дворе отрубленную голову. СКР подозревает «бытовуху». / Поножовщина в кальянной участника шоу «Дневник хача»: двое ранены. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»