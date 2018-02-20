Генштаб лишит базы РФ в Сирии сотовой связи из-за беспилотников

На территории двух российских баз в Сирии будет обеспечено подавление сигналов сотовой связи (2G и 3G). Такое распоряжение сделал начальник 8-го управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов.

Авиабаза Хмеймим и ее окрестности должны остаться без сотовой связи 2G и 3G до 30 марта 2018 года, а на всей территории российской группировки войск в Сирии, в том числе в Тартусе, – до 1 июля 2018 года, следует из документа. Выполнение задачи возложено на управление войск радиоэлектронной борьбы во главе с генерал-майором Юрием Ласточкиным, передает РБК.

Источник издания в Минобороны пояснил, что решение принято в связи с атаками беспилотников на российские военные объекты в Сирии. «Беспилотные летательные аппараты типа квадрокоптер могут идти на конкретный сигнал по номеру телефона», – пояснил он.

Кроме того, решение можно объяснить желанием пресечь утечки информации, предположил военный эксперт, полковник запаса Андрей Паюсов.

Напомним, в ночь на 6 января российскую авиабазу Хмеймим атаковало 13 беспилотников. Как писал «Новый День», средства российских подразделений ПВО выявили 10 дронов, приближавшихся к российской авиабазе Хмеймим и еще три БПЛА, направлявшихся к пункту МТО ВМФ РФ в Тартусе. Семь дронов были уничтожены зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С».

Остальные беспилотники удалось взять под контроль российскими специалистами из подразделений радиоэлектронной борьбы, перехватив внешнее управление. Три из них взорвались от столкновения с землей, еще три удалось посадить на подконтрольную территорию, после чего военные специалисты приступили к изучению захваченных дронов и самодельных боеприпасов, которыми они были оснащены.

«Инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств (СВУ) в назначенных координатах», – отмечалось в сообщении оборонного ведомства.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 19.02.18

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