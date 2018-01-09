Атака дронов в Сирии: США выдали сами себя

США оправдательными заявлениями о «легкодоступности» беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), атаковавших российские военные объекты в Сирии, выдали себя. Об этом свидетельствуют выводы российских экспертов и данные Министерства обороны РФ.

После того как российская сторона официально сообщила, что дроны, которые были использованы для нападения на военные объекты РФ в Сирии были поставлены террористам более сильными «союзниками», США выступили с заявлением о том, что экстремисты могли их легко купить или собрать самостоятельно, пишет «Коммерсантъ».

«Мы видели, что технологии подобного рода использовали боевики ИГ (запрещена в России)», – подчеркнул официальный представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй. Он также отметил, что доступность подобных устройств и технологий – серьезный «повод для беспокойства».

Минобороны РФ резко среагировало на эти слова, намекнув, что оправдательная позиция Вашингтона наводит на определенные выводы, так как в заявлениях о передаче террористам технологий для совершения атаки 6 января ударными БПЛА «намерено ничего не говорилось ни о причастности к этому конкретной страны, ни о самих технологиях».

«Только для того, чтобы запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS, необходимо иметь приличную инженерную школу одной из развитых стран. Да и получить точные координаты на основе данных космической разведки далеко не каждому под силу», – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

При этом подчеркивается, что до недавнего времени террористы не располагали подобными технологиями.

«Инициативное заявление представителя Пентагона, что все эти технологии «легко доступны на открытом рынке», вызывают не только нашу озабоченность, но и законный интерес: о каких технологиях идет речь, где находится данный «рынок» и какая спецслужба там торгует данными космической разведки», – отмечает Минобороны РФ.

Москва также обратила внимание еще на одно странное обстоятельство. «В период атаки БПЛА террористов на российские военные объекты в Сирии над акваторией Средиземного моря более четырех часов на высоте 7 тыс метров барражировал между Тартусом и Хмеймимом именно разведывательный самолет ВМС США «Посейдон», – подчеркивается в сообщении.

По словам главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главкома ВКС РФ Виктора Бондарева, поставщиком беспилотников, атаковавших российские военные базы в Сирии, могли быть только США.

«Кто стоит за боевиками, думаю, ясно всем. Поставщиком обстрелявших наши базы беспилотников могло быть только технологически сильное государство. Там и спутниковая навигация, и барометрические датчики, и дистанционное управление сбросом профессионально собранных взрывных устройств в назначенных координатах», – цитирует Бондарева «Интерфакс».

Сенатор также обратил внимание, что эти действия вписываются в «логику» американского правительства, которое не готово легко сдавать свои позиции в Сирии.

«США сначала под видом борьбы с тоталитарным режимом и поддержки оппозиционных сил, якобы отстаивавших интересы демократии, вторглись без санкции ООН в суверенную страну, принялись подпитывать гражданскую войну, вооружать, финансировать и обучать террористические организации. Потом, после разгрома основных бандформирований, спасали недобитков. Теперь вместе с подчинёнными странами снабжают террористов высокотехнологичными БПЛА», – сказал Бондарев.

Как сообщал «Новый День», в ночь на 6 января российскую авиабазу Хмеймим атаковало 13 беспилотников. Средства российских подразделений ПВО выявили 10 дронов, приближавшихся к российской авиабазе Хмеймим и еще три БПЛА, направлявшихся к пункту МТО ВМФ РФ в Тартусе. Семь дронов были уничтожены зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С». Остальные беспилотники удалось взять под контроль российскими специалистами из подразделений радиоэлектронной борьбы, перехватив внешнее управление. Три из них взорвались от столкновения с землей, еще три удалось посадить на подконтрольную территорию, после чего военные специалисты приступили к изучению захваченных дронов и самодельных боеприпасов, которыми они были оснащены.

«Инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств (СВУ) в назначенных координатах», – отмечалось в сообщении оборонного ведомства.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.01.18

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