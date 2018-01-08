Минобороны РФ: Террористы могут использовать дроны для атак в любой стране

Минобороны России подтвердило факт налета биспилотников террористов на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Кроме того, боевики пытались атаковать с помощью дронов пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе. Атака была сорвана российскими средствами противовоздушной обороны, говорится в сообщении военного ведомства РФ. Отмечается, что никто из российских военнослужащих не пострадал, материального ущерба на российских объектах нет.

По данным Минобороны, боевики впервые массированно использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа, запущенные с дальности более 50 километров с использованием современных технологий наведения по спутниковым координатам GPS.

Техническая экспертиза захваченных летательных аппаратов показала, что подобные атаки могут осуществляться террористами с дальности около 100 километров, сообщили российские военные.

В результате расшифровки данных перехваченных дронов определено точное место их запуска, заявили в Министерстве обороны.

«Инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств (СВУ) в назначенных координатах», – отмечается в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что благодаря помощи из-за рубежа террористы получили в свое распоряжение «технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных БПЛА в любой стране».

В военном ведомстве уточнили, что в атаке в ночь на 6 января участвовали 13 беспилотников. Средства российских подразделений ПВО выявили 10 дронов, приближавшихся к российской авиабазе Хмеймим и еще три БПЛА, направлявшихся к пункту МТО ВМФ РФ в Тартусе. Семь дронов были уничтожены зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С», несущих круглосуточное боевое дежурство. Остальные беспилотники удалось взять под контроль российскими специалистами из подразделений радиоэлектронной борьбы, перехватив внешнее управление. Три из них взорвались от столкновения с землей, еще три удалось посадить на подконтрольную территорию, после чего военные специалисты приступили к изучению захваченных дронов и самодельных боеприпасов, которыми были оснащены БПЛА.

Уже известно, что в самодельных взрывных устройствах террористов, прикрепленных к биспилотникам, использовались взрыватели иностранного производства. «В настоящее время устанавливаются каналы поставки террористам данных технологий и устройств, а также изучается тип и происхождение взрывчатых смесей, использованных для СВУ», – говорится в сообщении Минобороны.

Как сообщал «Новый День», об атаке беспилотников кустарного производства на авиабазу Хмейми ранее сообщил телеграм-канал Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов. Отмечалось, что российские военные сбили несколько атаковавших их дронов.

31 декабря на авиабазу Хмеймим также было совершено нападение. Первоначально источники сообщали, что в результате атаки были якобы уничтожены семь самолетов. Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что минометный обстрел действительно был, в ходе него погибли двое военнослужащих, однако самолеты не пострадали.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.01.18

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