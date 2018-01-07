Российскую базу Хмеймим атаковали дроны

Накануне вечером российская авиабаза Хмеймим в Сирии подверглась налету беспилотных аппаратов. Российскими военными было сбито несколько атаковавших их дронов, передает телеграм-канал Directorate 4, который занимается мониторингом деятельности террористов.

Как отмечается, это были беспилотники кустарного производства, которые вооружаются самодельными минами, но за счет массовости могут причинить ущерб технике, которая стоит под открытым небом. Однако пока о том, какой урон мог быть нанесен такой атакой, ничего неизвестно.

На фоне этих сообщений информационную атаку развернули пропагандисты различных идлибских банд, которые в числе уничтоженной техники называют установку С-400. Однако, как отмечают авторы канала, о том, что они конкретно имеют в виду под «установкой» в комплексе С-400, в который помимо транспортно-пусковых установок входит пункт боевого управления, радиолокационный комплекс и др, непонятно. «При этом, сумев отличить С-400 от другой техники, они не смогли с такой же точностью написать тип уничтоженного (по их словам) самолета», – отмечается в сообщении.

Как сообщал «Новый День», 31 декабря на авиабазу Хмеймим также было совершено нападение. Первоначально источники сообщали, что в результате атаки были якобы уничтожены семь самолетов. Впоследствии в Минобороны РФ заявили, что минометный обстрел действительно был, в ходе него погибли двое военнослужащих, однако самолеты не пострадали.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.01.18

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