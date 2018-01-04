Минобороны: В Хмеймим погибли двое. Самолеты при ударе не повреждены

Министерство обороны РФ опровергает данные об уничтожении семи самолетов на базе Хмеймим в Сирии. Но в ведомстве признали, что, действительно, «мобильная диверсионная группа» террористов открыла минометный огонь по российской базе 31 декабря.

Как сообщает РИА «Новости», сейчас сирийские силовики заняты розысками лиц, причастных к атаке, а непосредственно в зоне охраны территории военного аэродрома усилен режим безопасности. Данные об об уничтожении исламистами семи, находящихся на базе самолетов ВКС, в Минобороны назвали фейком.

Ранее одно из российских федеральных изданий опубликовало материал, в котором говорилось о том, что радикальные исламисты обстреляли из минометов авиабазу Хмеймим в Сирии. В результате удара якобы были уничтожены семь российских самолетов, а более 10 человек получили ранения. Из публикации следовало, что Россия потеряла четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, а также транспортный самолет Ан-72.

Как писал «Новый День», 31 декабря произошло крушение российского вертолета Ми-24, который совершал перелет на аэродром Хама в Сирии. Вертолет совершил жёсткую посадку в 15 км от аэродрома назначения. Пилоты погибли, борттехник получил травмы и был оперативно эвакуирован поисковой группой на аэродром Хмеймим. В военном ведомстве подчеркнули, что вертолет не подвергался обстрелу. Причиной крушения в Минобороны назвали техническую неисправность.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.01.18

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