Исламисты уничтожили в Сирии семь самолетов российских ВКС

Радикальные исламисты обстреляли из минометов авиабазу Хмеймим в Сирии. Удар, в результате которого были уничтожены семь российских самолетов, и более 10 человек получили ранения был произведен 31 декабря, но известно о нем стало только сейчас, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, Россия потеряла четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, а также транспортный самолет Ан-72. Источники газеты в военно-дипломатических кругах добавили, что ранения могли получить более десяти военнослужащих.

По мнению наблюдателей, это стало «одним из самых серьезных происшествий» за все время российской операции в Сирии. Источники издания не стали уточнять, боевики какой именно террористической организации напали на базу.

Минобороны РФ пока не комментирует случившееся. Как писал «Новый День», ведомство лишь сообщило о крушении российского вертолета Ми-24, который совершал перелет на аэродром Хама в Сирии. Катастрофа произошла еще 31 декабря. Вертолет совершил жёсткую посадку в 15 км от аэродрома назначения. Пилоты погибли, борттехник получил травмы и был оперативно эвакуирован поисковой группой на аэродром Хмеймим. В военном ведомстве подчеркнули, что вертолет не подвергался обстрелу. Причиной крушения в Минобороны назвали техническую неисправность.

Стоит отметить, что после публикации материала газеты группа расследователей Conflict Intelligence Team написала в своем Telegram, что ни одна группировка боевиков за прошедшие несколько дней так и не взяла на себя ответственность за произошедшее. Кроме того, в CIT отметили, что никто из местных жителей не опубликовал видео или фото последствий обстрела российской базы, хотя до сих пор «фотографии последствий инцидентов рядом с авиабазой Хмеймим быстро оказывались в социальных сетях», напоминает РБК.

Хмеймим, Иван Гридин

Хмеймим. Другие новости 03.01.18

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