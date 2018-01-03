Российский вертолет Ми-24 упал в Сирии, есть погибшие

В Сирии потерпел крушение российский вертолет Ми-24, совершавший перелет на аэродром Хама. В результате инцидента погибли оба пилота, сообщает Минобороны России.

Катастрофа произошла еще 31 декабря, но известно о ней стало известно только сегодня. Вертолет совершил жёсткую посадку в 15 км от аэродрома назначения. Пилоты погибли, борттехник получил травмы и был оперативно эвакуирован поисковой группой. Выжившего доставили на аэродром Хмеймим, где оказали необходимую медицинская помощь.

В военном ведомстве подчеркнули, что вертолет не подвергался обстрелу. Причиной крушения в Минобороны назвали техническую неисправность.

Ранее международная расследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила, что Ми-24 сопровождал конвой и задел линию электропередач. В сообщении CIT подчеркивается, что место крушения находится в одной из «зон деэскалации», установленных в ходе мирных переговоров в Астане.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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