В России хотят сбивать беспилотники-нарушители

Министерство транспорта РФ предлагает радикальные меры в отношении беспилотников за нарушение воздушного пространства. В частности, дроны, владельцы которых не согласовали полет, могут быть повреждены или уничтожены. Выявлением летучих нарушителей займется Росгвардия.

Инициативы по правилам для беспилотников Минтранс оформил в законопроект, пишут «Ведомости». Согласно документу протоколы об административных нарушениях при использовании воздушного пространства дронами будут составлять полицейские и сотрудники Рогвардии. Впрочем, в материалах законопроекта не уточняется, кто из силовиков будет принудительно сажать и сбивать летательные аппараты.

В настоящее время, чтобы запустить беспилотник, нужно получить разрешения от подразделений Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК по ОрВД). В противном случае владельцу дрона грозит штраф от 2000 до 500 000 рублей.

В последние два года Росавиация фиксирует рост нарушений при использовании воздушного пространства беспилотниками: в 2016 году зафиксирован 41 случай, за пять месяцев 2017 года – 28 случаев. В основном несанкционированные полеты выполняют летательные аппараты, которые относятся к категории любительских.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.02.18

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