Американцы начнут производство волосатых беспилотников

Инженеры Исследовательской лаборатории ВВС США испытали новый сенсор для установки на плоскости беспилотных летательных аппаратов. С их помощью, уверены исследователи, можно определять характеристики воздушного пространства для изменения летных характеристик дрона.

Как пишет Defense News, новый сенсор внешне выглядит как волосок. Он способен изгибаться в воздушном потоке. Разработчики заявили, что идею они «подсмотрели» у летучих мышей и некоторых видов насекомых. Благодаря «волоскам» ученые рассчитывают обнаруживать воздушные потоки для оптимизации полета.

Современные беспилотники снабжены стандартным набором датчиков для определения параметров полета. В самом простом случае для аппарата определяются только направление полета, координаты, высота и скорость, причем все эти показатели могут вычисляться только на основе сигналов GPS, отмечает N+1. В условиях радиоэлектронного противодействия такие аппараты «слепнут». Тяжелые беспилотники редко комплектуют пневматическими системами измерения параметров полета, так как это увеличивает их массу.

Сенсор-волосок – тончайшая стеклянная трубка (диаметр 10 микрон), с углеродными нанотрубками внутри. На этот сенсор периодически подается некоторое напряжение, изменение которого на выходе измеряют и используют для определения состояний воздуха. На нанотрубку подается электрический ток. Во время деформации волоска от воздействия воздушных потоков электрическая проводимость изменяется, что указывает на состояние атмосферы вокруг летательного аппарата.

Хрупкость волосковых сенсоров очевидна. При этом исследователи признались, что им не удалось изготовить сенсоры с одинаковыми электромеханическими свойствами. То есть при одних и тех же состояниях окружающего воздуха два сенсора будут давать разные показатели. Поэтому для каждого сенсора необходимо вводить корректировки измерений. По мнению наблюдателей, на сегодняшний день применение новейшей разработки кажется весьма сомнительным решением.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.02.18

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