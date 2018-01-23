Силы ПВО РФ снабдят «гвоздями» для борьбы с дронами

Российские системы ПВО в скором времени снабдят малогабаритными бюджетными зенитными ракетами, предназначенными для борьбы с дронами. Сейчас ракета проходит испытания, заявили в Минобороны РФ.

Как пишет газета «Известия», разработка боеприпаса производилась с учетом опыта применения в Сирии зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь». Новые ракеты способны поражать большинство малоразмерных целей, в том числе самодельные беспилотники и реактивные снаряды систем залпового огня. За миниатюрные размеры ракета получила среди военных прозвище «гвоздь». Новые боеприпасы будут устанавливаться по 4 штуки в пусковой контейнер «Панциря».

Издание отмечает, что на испытаниях «гвозди» показали хорошие результаты – они уверенно поразили учебные цели. Есть вероятность, что боеприпас в перспективе станет основным средством для борьбы с высокоточным оружием.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.01.18

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