Российскую армию оснастили мобильниками стоимостью 115 тысяч рублей

Офицерам российских войск выдали отечественные мобильные телефоны. Стоимость каждого аппарата составляет 115 тысяч рублей. Высокая цена объясняется ручной сборкой и встроенными средствами защиты информации. С помощью нового мобильника армейские командиры могут выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций РФ даже из-за границы, не опасаясь, что разговор перехватят.

Телефоны М-663С «Атлас» были разработаны ФГУП «Научно-технический центр «Атлас», пишут «Известия». Мобильники обеспечивают засекреченную связь, благодаря тому, что аппаратная часть и операционная система этих устройств полностью отечественного производства.

Военный гаджет весит 130 грамм, защищен от физического воздействия металлопластиковым корпусом, сапфировым стеклом и противоударной прорезиненной накладкой. Мобильник может пролежать в воде в течение получаса и будет принимать звонки. Устройство также оснащено цветным дисплеем и MP3-плеером.

Стоит изделие 115 тысяч рублей, высокая цена обусловлена встроенным блоком, шифрующим сигнал. При этом мобильник использует для связи обычные сети GSM с SIM-картами «Мегафона». Именно этот оператор имеет лицензию НТЦ «Атлас» на шифрованную связь.

В год выпускают около 100 таких устройств. Собирают их вручную, в среднем время ожидания такого гаджета составляет около четырех месяцев. Если аппарат будет утерян, есть возможность дистанционной активации режима пропажи, при которой устройство обеспечивает экстренное стирание ключей шифрования.

На разговоры по таким телефонам выделяют 24 млн рублей в год. Средства распределены между пользователями в четырех военных округах. Вести переговоры можно не только в пункте постоянной дислокации, но и на учениях, а также находясь за границей.

По словам советника президента России по вопросам развития интернета Германа Клименко, подобные защищенные телефоны необходимы именно командирам, чтобы управлять войсками в отсутствие стационарного аппарата секретной связи. «Современный мир – информационный. Без мобильного телефона обходиться уже очень сложно. Но обычный «гражданский» аппарат уязвим для спецслужб других государств, – сообщил эксперт. – Сегодня большинство высокопоставленных российских чиновников получили телефоны с аппаратной криптографической защитой, военным они необходимы даже в большей степени. М-633С – недешевые, но утрата военных секретов может обернуться куда большими затратами и даже гибелью людей».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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