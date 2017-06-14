Минобороны берет соцсети под контроль / Контрактников обяжут отчитываться об активности в интернете

Министерство обороны обяжет поступающих на службу контрактников, в том числе иностранцев, отчитываться об активности в интернете за последние три года. Законопроект опубликован на портале нормативных правовых актов.

Речь идет об адресах сайтов и страниц, где военнослужащий размещал информацию в открытом доступе, а также о данных, позволяющих его идентифицировать. Кроме того, законопроектом «может быть запрещено» размещать в интернете информацию о себе и других военнослужащих, позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность. Ограничения коснутся и распространения сведений о служебной деятельности военнослужащих и дислокации подразделений.

Несогласным с новыми правилами может грозить дисциплинарная ответственность, которая регулируется законом «О статусе военнослужащих». Провинившийся может быть привлечен к ответственности вплоть до дисциплинарного ареста на 30 суток. Тем, кто уже принят на службу, также придется отчитываться, но ежегодно и только за минувший год.

Военнослужащих по призыву нововведения не затронут. По словам полковника запаса, главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, во-первых, они не имеют доступа к серьезным данным в отличие от контрактников, которые служат в структурах, отвечающих за режим соблюдения гостайны. Во-вторых, призывников не отправляют в горячие точки или зарубежные группировки, добавил военный эксперт, пишет РБК.

Сегодня российским военнослужащим не рекомендовано заводить аккаунты в соцсетях, при этом у многих страницы все же есть. «Пока удалять требований не поступало, но есть рекомендации, что нельзя размещать и где нельзя размещать. Например, нельзя указывать наименования воинских частей, нельзя «светить» дислокацию, нельзя фотографироваться, особенно на фоне секретных документов», – пояснил источник издания в Минобороны, добавив, что это делается в рамках информационной безопасности.

В конце 2015 года правила поведения в соцсетях появились в армии Индии. Поводом послужило расследование, в ходе которого выяснилось, что один из военнослужащих выдал сведения, являвшиеся военной тайной, девушке, с которой познакомился в Facebook. Она, как выяснилось, оказалась пакистанской шпионкой. После скандала индийским военным посоветовали не использовать в соцсетях фото в форме, не принимать запросы в друзья от иностранцев, не выкладывать снимки с оружием и не смотреть порнографию в социальных медиа.

Москва, Иван Гридин

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