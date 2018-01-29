Приложение для спортсменов выдало секретные военные базы

Эксперты обнаружили на карте приложения для любителей спорта и активного образа жизни Strava нечто необычное. По их словам, им стали известны места расположения военных баз нескольких стран, включая США. Специфические передвижения солдат выдали фитнес-трекеры и мобильные устройства, пишет The Verge.

Фитнес-приложение Strava, при помощи которого пользователь может отслеживать пройденное расстояние с помощью данных со спутников, опубликовало в ноябре карту с информацией о передвижениях владельцев миллионов устройств. Изучая ее, пользователи обратили внимание на места необычной активности владельцев смартфонов и то, что фитнес-трекеров.

В частности, специфическая активность была выявлена в зонах боевых действий, в том числе в Афганистане и Сирии. Там, в значительном отдалении от населенных пунктов и других мест, где могут использоваться фитнес-трекеры, пользователи нашли цикличные маршруты, по которым, по-видимому, передвигаются военные патрули.

«Strava опубликовала глобальную карту… Выглядит красиво, но это проблема для сохранения секретности операций. Базы США легко идентифицировать», – пишет Nathan Ruser. «Американская авиабаза построена в 2016 году недалеко от деревни Сабит, в 35 км к югу от Кобани, для поддержки операций Демократических сил Сирии против ИГ (запрещена в РФ)", – поделился наблюдением Mr Ghostly.

Пользователи отмечают, что американские базы наиболее заметны на карте. Кроме того, отмечают активность, предположительно, российских и турецких военных в Сирии. Представитель Пентагона сообщил РИА «Новости», что американское военное ведомство изучает ситуацию и в случае необходимости готово принять дополнительные меры для обеспечения безопасности военного персонала внутри страны и за рубежом.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.01.18

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