Фитнес-трекер выдал нахождение сотрудников спецслужб по всему миру

Специалисты нашли уязвимость в фитнес-приложении Flow, которая делает доступными данные о местонахождении и передвижении разведчиков разных стран по всему миру. При этом программу даже не нужно взламывать, приложение само показывает конфиденциальную информацию другим пользователям.

Группа Bellingcat и издание De Correspondent проанализировали маршруты 6960 человек в 69 государствах. Исходя из полученных данных, специалисты узнали такую информацию о сотрудниках разведслужб, силовых и военных подразделений разных стран, которую стоит хранить в секрете.

В частности, удалось установить передвижение сотрудников Агентства национальной безопасности США, ФБР, Центра правительственной связи и Секретной разведслужбы Великобритании, солдат России в Крыму, военнослужащих на Ближнем Востоке и у границ КНДР, а также сотрудников ГРУ, Службы внешней разведки РФ, Службы разведки и безопасности Нидерландов и Главного управления внешней безопасности минобороны Франции.

Разработчика приложения компанию Polar уведомили об уязвимости пару недель назад. После этого программисты удалили из Flow возможность просмотра данных других пользователей. Однако авторы приложения не признали, что речь идет об утечке, по их словам, каждый пользователь решает сам, какие данные выкладывать в общий доступ.

Тем не менее, этой историей занялся уполномоченный по вопросам защиты личных данных в Финляндии. Не исключено, что этим делом заинтересуется Евросоюз, так как речь идет о разведчиках стран ЕС. К тому же это первая масштабная утечка после принятия нового регламента о защите персональных данных.

Напомним, в начале текущего года в центре скандала оказалось приложение для любителей спорта и активного образа жизни Strava. На официальном сайте была опубликована карта тренировок людей со всего света. В том числе на ней были отмечены пути, по которым передвигались американские военные у секретных баз США.

Хельсинки, Служба информации РИА «Новый День»

Хельсинки. Другие новости 09.07.18

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