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Отныне нет нужды причащаться советской «бормотухой»: в Крыму выпустили канонический Кагор

Отныне нет нужды причащаться советской «бормотухой»: в Крыму выпустили канонический Кагор

В Крыму виноделы выпустили первые 15 тысяч бутылок некрепленого Кагора.

Как передает корреспондент РИА , в начале прошлого века, дабы уменьшить затраты на производство, для церкви стали готовить Кагор с добавлением этилового спирта.

Теперь же крымские виноделы решили возродить старое, соответствующее корректной технологии производство: вино «Церковное удельного ведомства», приготовленное без крепления спиртом специально для таинства причастия, уже в ближайшие дни поступит в реализацию.

Изготовлен «напиток богов» из «саперави» и «бастардо». Виноград для нового вина собирался вручную во второй половине октября, когда ягоды буквально увялили на лозе до высокого содержания сахара, сообщили в пресс-службе предприятия «Массандра».

Купить канонический Кагор можно будет не только в Крыму, но и на материке.

Напомним, в марте богоугодное начинание крымских виноделов глава Симферопольской и Крымской епархии Митрополит Лазарь.

Ялта, Анастасия Зук

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