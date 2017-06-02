Главой избиркома Севастополя стал чиновник из Коми

Кресло председателя Избирательной комиссии Севастополя занял Александр Петухов, ранее занимавший пост первого заместителя постпреда в Республике Коми при президенте РФ.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», в ходе тайного голосования его кандидатура была выбрана единогласно.

Новый глава севастопольского Избиркома имеет 17-летний опыт работы в аппарате Центральной избирательной комиссии РФ. Ему предстоит подготовить и провести прямые выборы губернатора Севастополя, которые состоятся 17 сентября текущего года.

Как уже сообщал «Новый День», экс-председатель Избиркома Севастополя Валерий Медведев, занимавший этот пост 7 лет, подал в отставку 26 мая. В настоящий момент он работает советником по вопросам обеспечения избирательных процессов заместителя врио губернатора города Вячеслава Гладкова.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 02.06.17

Улетели, вернуться не обещали: Феодосия осталась без «Авиадартса». / Севастопольский пенсионер заплатил за любовь к сыну 150 тысяч рублей. / Первые блоки крымских ТЭС планируют запустить к началу 2018 года. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»