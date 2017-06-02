Главой избиркома Севастополя стал чиновник из Коми

Кресло председателя Избирательной комиссии Севастополя занял Александр Петухов, ранее занимавший пост первого заместителя постпреда в Республике Коми при президенте РФ.
Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», в ходе тайного голосования его кандидатура была выбрана единогласно.
Новый глава севастопольского Избиркома имеет 17-летний опыт работы в аппарате Центральной избирательной комиссии РФ. Ему предстоит подготовить и провести прямые выборы губернатора Севастополя, которые состоятся 17 сентября текущего года.
Как уже сообщал «Новый День», экс-председатель Избиркома Севастополя Валерий Медведев, занимавший этот пост 7 лет, подал в отставку 26 мая. В настоящий момент он работает советником по вопросам обеспечения избирательных процессов заместителя врио губернатора города Вячеслава Гладкова.
Севастополь, Оксана Мурзина
Севастополь. Другие новости 02.06.17
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