Мужчины, ау! Крым лидирует в России по количеству одиноких женщин

Крым вышел на первое место в России по количеству одиноких женщин.

К такому выводу пришли специалисты развлекательной социальной сети «Фотострана», проанализировав, в каких местах России больше всего одиноких женщин, которые ищут любовь на сайте знакомств. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по результатам этого исследования составлен рейтинг городов и областей с самым большим соотношением одиноких женщин.

На первом месте по процентному соотношению населения к числу зарегистрированных на сайте знакомств одиноких дам – Республика Крым: сайты знакомств регулярно посещают более 6% крымчанок. Второе место занял Санкт-Петербург, третье – Воронежская область.

В первую десятку так же вошли Калининградская, Томская, Челябинская, Новосибирская области, Карелия, Алтайский край и Москва.

Симферополь, Варвара Бурлакова

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