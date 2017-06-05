Понедельник, 5 июня 2017, 13:11 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

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Мужчины, ау! Крым лидирует в России по количеству одиноких женщин

Мужчины, ау! Крым лидирует в России по количеству одиноких женщин

Крым вышел на первое место в России по количеству одиноких женщин.

К такому выводу пришли специалисты развлекательной социальной сети «Фотострана», проанализировав, в каких местах России больше всего одиноких женщин, которые ищут любовь на сайте знакомств. Как передает корреспондент РИА , по результатам этого исследования составлен рейтинг городов и областей с самым большим соотношением одиноких женщин.

На первом месте по процентному соотношению населения к числу зарегистрированных на сайте знакомств одиноких дам – Республика Крым: сайты знакомств регулярно посещают более 6% крымчанок. Второе место занял Санкт-Петербург, третье – Воронежская область.

В первую десятку так же вошли Калининградская, Томская, Челябинская, Новосибирская области, Карелия, Алтайский край и Москва.

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