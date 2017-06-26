Полуостров одиноких сердец: крымчане не могут найти себе пару

Крым занимает второе место в России среди регионов с самыми одинокими мужчинами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», своеобразный рейтинг составили специалисты развлекательной социальной сети «Фотострана».

Лидером стал Санкт-Петербург – в северной столице живут более 8% представителей сильного пола, регулярно посещающих сайты знакомств.

На долю Крыма приходится более 7,3% посетителей подобных сайтов. Третье место заняла Липецкая область. В пятерку регионов с самыми одинокими мужчинами вошли так же Москва и Ненецкий автономный округ.

Напомним, в рейтинге регионов с самыми одинокими женщинами Крым занимает первое место. А Санкт-Петербург – второе.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 26.06.17

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