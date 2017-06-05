ЕС уже грозит Украине отменить безвиз

Договор о безвизовом режиме Украины с Евросоюзом может быть приостановлен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фонды Джорджа Сороса провели ряд исследований и выявили низкую информированность украинцев о правилах, которые необходимо соблюдать в поездках по ЕС, а также намерение многих воспользоваться безвизом, чтобы уехать в Европу на заработки.

Если граждане Украины будут нарушать миграционные нормы, в том числе устраиваясь на работу в странах Шенгенской зоны, придется снова вводить визовый режим, завили в Брюсселе.

Напомним, безвиз начинает действовать с 11 июня: упрощенная схема распространяется на украинцев, отправляющихся в страны Союза с туристической целью, но не более чем на 90 дней.

В ЕС отмечают, что поток нелегальных украинских мигрантов неуклонно растет с 2014 года. И призывают Киев уделять больше внимания экономической ситуации, чтобы не вынуждать граждан покидать страну.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 05.06.17

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