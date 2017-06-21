Ловушка и провокация: крымчан предостерегли от поездок на Украину за биометрическими паспортами

Поездка на Украину ради получения биометрического паспорта, необходимого для безвизового посещения стран Евросоюза, будет предательством идей российского Крыма.
Такое мнение озвучил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», по мнению вице-премьера, это относится не только к крымчанам, но и к жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые также могут получить биометрические паспорта, если сохранили украинские паспорта.
В то же время, Мурадов убежден, что призывы властей незалежной к крымчанам приехать на Украину и обзавестись там нужными документами, стоит расценивать как провокацию и ловушку.
«Хочу предупредить всех людей, что это не просто откровенная провокация, а еще и большая опасность. Половину зачистят, арестуют, а потом люди будут плакать и говорить: «Что же я наделал?!». Нельзя поддаваться на эти провокации», – цитируют РИА «Новости» Мурадова.
По его мнению, эта провокация может быть использована украинскими националистами как способ восстановить контроль над всей территорией Донбасса, а также означает посягательство на российский Крым. В связи с чем и происходит «нагнетание вокруг этого страстей и конфронтаций».
Как уже сообщал «Новый День», безвиз Украины со странами Евросоюза начал действовать с 11 июня. Украины могут по этой схеме могут отправиться на территорию ЕС, но не более чем на 90 дней и с туристической целью. В Брюсселе уже предупредили, что в случае выявления нарушений миграционных норм, визовый режим может быть возвращен.
Симферополь, Леонид Маковецкий
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