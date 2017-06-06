Крым «забил» на санкции. Ещё и Украину снабжает

Санкции, введенные в отношении Крыма, в реальности оказались фикцией. Крым не только легко и непринужденно обходит экономические ограничения, но еще и зарабатывает на экспорте своей продукции на Украину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничительные меры для Крыма и Севастополя со стороны Евросоюза были введены в декабре 2014 года. В рамках санкций гражданам стран ЕС, а так же компаниям, зарегистрированным на данной территорий, запрещается приобретать или расширять ранее приобретенные объекты недвижимости, предприятия, создавать новые производства совместно с крымскими организациями, предоставлять крымчанам кредиты, займы, инвестиционные услуги.

В результате доля иностранного каптала в общем объеме инвестиций в Крым сократилась до 5%, объем импорта в РК в 2016 году в сравнении с 2015 упал на 43,5% (до 66,5 миллиона долларов), экспорт снизился на 40% (до 47,7 миллиона долларов). В Севастополе импорт сократился на 12,6% (до 33,4 миллиона долларов), экспорт – на 73,3% (до 5,9 миллиона долларов).

Общий внешнеторговый оборот полуострова в 2016 году составил 153,5 миллиона долларов, что на 92,1% меньше, чем в 2013 году, когда полуостров контролировался Киевом.

Но в реальности полуостров завален импортными товарами, а местные заводы, в том числе государственные, без проблем продают свою продукцию за границу, отмечает ИноСМИ, уточняя: в отдельно взятом торговом центре в Севастополе можно купить практически любой иностранный товар, начиная от макарон итальянской фабрики Pastificio Gallo Natale, заканчивая бытовой техникой Bosch, LG, Tefal и компьютерными процессорами Intel.

Согласно данным Крымской таможни, 67% импорта на полуостров приходит из Белоруссии, Италии, Турции, Швейцарии, Армении и Китая. В основном, это продовольствие, сельхозсырье, машины, оборудование и транспортные средства.

В свою очередь, Крым отправляет продукцию в Китай, Украину, Белоруссию и Индию, причем, на долю Украины приходится 29% крымского экспорта – почти 14 миллионов долларов в денежном выражении.

В ближайшее время география экспортных поставок может существенно расшириться: гонконгская компания Logistics Consulting Group представила на Ялтинском международном экономическом форуме проект экспорта крымской пшеницы в Китай в объеме 450-500 тысяч тонн в год. «Организация регулярного контейнерного сообщения между Крымом и Китаем сделает доступными для крымских экспортеров и импортеров рынки стран, в порты которых заходят суда-контейнеровозы на пути из Новороссийска в Китай, включая Ближний Восток, Иран, Пакистан, Индию, Юго-Восточную Азию, Корею и Японию», – цитируют организаторы форума китайскую компанию.

Симферополь, Платон Ефимчук

Симферополь. Другие новости 06.06.17

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