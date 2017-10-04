Антироссийские санкции не влияют на развитие Крыма

В Крыму не заметили особого влияния западных санкций на развитие полуострова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам министра экономического развития Республики Андрея Мельникова, в санкционном режиме, который действует после воссоединения Крыма с Россией, нет ничего ни страшного, ни значительного.

«Есть режим санкций. Пусть действует. Ничего страшного. Он не играет колоссального, определяющего значения для развития Республики», – цитируют РИА «Новости» Мельникова.

Он также отметил, что Крым сможет самостоятельно наверстать потенциально упущенную выгоду из-за режима санкций и не собирается предъявлять кому-то претензии: «Бессмысленно». Как сообщал «Новый День», санкции, введенные в отношении Крыма, в реальности оказались фикцией.

Крым не только легко и непринужденно обходит экономические ограничения, но еще и зарабатывает на экспорте своей продукции на Украину, в Китай, Белоруссию и Индию.

При этом 67% импорта на полуостров приходит из Белоруссии, Италии, Турции, Швейцарии, Армении и Китая. В основном, это продовольствие, сельхозсырье, машины, оборудование и транспортные средства.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 04.10.17

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