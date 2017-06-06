В Севастополе обезвредят самую опасную мину

В Севастополе обезвредят мину, по предположительным данным сброшенную на город во время первых немецких авианалетов в 1941 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в МЧС признали обнаруженный снаряд самой опасной миной из всех найденных в городе.

Вес снаряда – авиационной донной неконтактной мины типа «LMB», составляет практически тонну, находится она на глубине 17 метров в 320 метрах от берега, на входе в бухту. Ее расположение объясняется намерением фашистов во время войны перекрыть входы в бухту.

«Первая такая магнитоакустическая мина упала на сушу, разрушив дом на улице Подгорной и убив нескольких человек (там сейчас стоит обелиск «Первым жертвам войны»). Последний раз подобную мину обнаружили в Севастополе в 2004 году. Тогда во дворе частного дома трое мужчин попытались разобрать взрывоопасный предмет, после чего произошел взрыв, от которого двое погибли, а третий попал в реанимацию с многочисленными осколочными ранениями», – сообщили в ГУ МЧС по Севастополю.

Найденная мина доставила сложности пиротехникам: взрывать на месте ее нельзя, так как вблизи находятся фермы разведения моллюсков, объекты ЧФ и подводный газопровод, а подъем снаряда может спровоцировать реакцию взрывателей. Поэтому опасную находку решили 8 июня переместить в открытое море, при этом допуская ее подрыв при выполнении соответствующих работ. К слову, самую операцию будут проводить при помощи робототехники.

На время работ все судоходство будет остановлено, полиция оцепит береговую линию, а катера МЧС – акваторию.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 06.06.17

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