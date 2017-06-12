The Daily Mail: Севастополь – русский город (СКРИН)

Газета The Daily Mail сообщила британским читателям, что морская мина времен второй мировой войны была накануне обезврежена в российском Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», английское издание опубликовало статью о так называемой парашютной мине, обнаруженной в севастопольской бухте.

«Драматический инцидент произошел в Севастополе, на Крымском полуострове в России», – пишет Daily Mail.

По словам издания, мина была найдена на глубине 17 метров в бухте Севастополя, куда она была сброшена в 1941 году нацистскими войсками, с целью заблокировать поток судов из порта. Взрывное устройство могло нанести вред подводному газопроводу, поэтому было принято решение о перемещении мины в открытое море, и ее последующем подрыве.

По словам газеты, это событие произошло в Крыму, «расположенном на юго-западе России».

Как сообщал «Новый День», авиационная донная мина времен Великой Отечественной войны весом 986 кг была обнаружена в 320 м от береговой черты в акватории Севастополя. Радиус опасного действия гидроударной волны от взрыва снаряда составляет 2,5 км, осколки могут разлетаться на расстояние 433 м. Операция по обезвреживанию опасного предмета проходила 8 июня с 4:30 до 12:00.

Симферополь, Мария Синицина

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