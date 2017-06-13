Власти Украины пытаются раздуть очередной международный скандал из-за Крыма

Украинцы разозлись на казахов из-за российского Крыма и грозят международным скандалом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на арт-фестивале в Казахстане представили карты государств-участников: контуры границ вместе с флагами и государственной символикой были изображены на 84 фигурах. Крым показали как часть России, а не Украины, что и вызвало возмущение у жителей незалежной.

Примечательно, что вину за российскую принадлежность Крыма, подчеркнутую казахами на выставке, украинцы традиционно возложили непосредственно на президента Российской Федерации Владимира Путина. Мол, изначально авторы работ приписали Крым Украине, но накануне визита главы России в Астану перед саммитом Шанхайской организации сотрудничества, вынуждены были редактировать карты.

В МИДе незалежной уже успел объявить о нарушении международного права Украины, и сейчас в ведомстве готовят ноту протеста Казахстану.

Как уже сообщал «Новый День», английская газета The Daily Mail опубликовала статью об обезвреживании мины в севастопольской бухте, в которой указывалось, что место событий – Крымский полуостров, «расположен на юго-западе России». В посольстве Украины в Великобритании статью газеты назвали провокационной и «ничего не значащей».

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 13.06.17

«Ваших детей не существует»: маленьких крымчан не выпускают из Украины. / В ООН заявили о ненадлежащем качестве расследования убийства Олеся Бузины. / Виновника морской аварии под Керчью арестовали на два месяца. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»