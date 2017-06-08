Двое на выход, один на вылет: севастопольские чиновники устроили в городе коллапс

В Севастополе двух чиновников удалил с заседания городского правительства, еще один лишился работы. Причина – транспортный коллапс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на время спасательной операции по обезвреживанию снаряда весом почти в тонну (наследство времен Великой Отечественной войны), сегодня утром перекрыли рейд Севастопольской бухты. Пассажирские катера перестали ходить, а 90 автобусов, которые должны были их заменить, не справлялись с пассажиропотоком.

На Северной стороне выпускникам школ пришлось выстраиваться в «километровые очереди»: им нужно было попасть в центральную часть города в пункты сдачи ЕГЭ.

Тем временем директор департамента общественной безопасности Севастополя призывал молиться:

«Она (мина, – прим. НД) выводится в определенную точку открытого моря с максимальной возможной глубиной с последующим затоплением и взрывом. Мы делаем все возможное для государства и жителей города, чтобы сохранить или значительно уменьшить степень негативного воздействия в опасной зоне. Будем молиться!» – отчитался о ходе работ на заседании правительства директор департамента общественной безопасности Севастополя Владимир Татарчук.

ВРИО губернатора Дмитрий Овсянников молиться не стал: «Я вижу, что ваш подчиненный не справился, – заявил он директору департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Игорю Титову. – Козин Игорь Аркадьевич (начальник управления транспортной инфраструктуры Севастополя, – прим НД). У него сегодня последний рабочий день. А вас я сейчас попрошу покинуть правительство и заняться вопросами по поводу того, что там происходит. Если посмотрите – там километровые очереди».

«Мы все отработали с коллегами – доставку школьников с Северной стороны и прочее», – вмешался в разговор директор департамента образования Михаил Родиков , но его тут же отправили вслед за Титовым.

Напомним, авиационная донная мины времен Великой Отечественной войны весом 986 кг была обнаружена в 320 м от береговой черты в акватории Севастополя. Радиус опасного действия гидроударной волны от взрыва снаряда составляет 2,5 км, осколки могут разлетаться на расстояние 433 м. Операция по обезвреживанию опасного предмета проходила 8 июня с 4:30 до 12:00.

Севастополь, Ирина Сенько

Севастополь. Другие новости 08.06.17

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