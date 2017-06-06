Градоначальник-экстрасенс или ручное Заксобрание: врио губернатора Севастополя обнародовал решение раньше, чем его приняли депутаты

Депутаты Законодательного собрания приняли постановление «О назначении выборов Губернатора города Севастополя».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первые прямые выборы губернатора пройдут 10 сентября в единый день голосования. «Мы впервые запускаем процедуру выборов губернатора Севастополя. Хочу обратиться ко всем участникам процесса и попросить, чтобы процедура прошла честно, открыто», – заявил вице-спикер ЗС Александр Кулагин.

Интересно, что действующий ВРИО Дмитрий Овсянников дал старт предвыборной гонке на два часа раньше, чем документ о выборах одобрили депутаты. Соответствующее распоряжение появилось на правительственном сайте еще утром.

Напомним, несмотря на то, что закон о выборах губернатора Севастополя раскритиковали как эксперты, так и общественники, в марте Заксобрание приняло документ. Согласно закону, чтобы стать кандидатом в губернаторы, необходимо нотариально заручиться поддержкой не менее 10% от общей численности депутатов всех муниципалитетов города. При этом эксперты утверждают, что этот пункт на корню рубит конкуренцию, и в целом закон ограничивает возможности одних в пользу других. А нынешнего руководителя Севастополя – Овсянникова называют основным кандидатом на эту должность.

Подобным развитием событий не довольны многие севастпольцы: они хотят, чтобы городом управлял житель города, а не «пришелец».

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 06.06.17

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