Общественники Севастополя рассказали, как местные медики угробили 4-летнего ребенка

Севастопольская общественница Елена Голубева раскрыла подробности недавнего вопиющего случая с умершим четырехлетним мальчиком.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел в апреле. По факту смерти четырехлетнего малыша Следственный комитет Севастополя возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей. Однако сейчас всплыли подробности этой вопиющей истории.

Мальчик начал кашлять ночью, мать утром обратилась в детскую поликлинику, но местный врач сочла ребенка абсолютно здоровым и посоветовала выпить воды и посещать детский сад. Примечательно, что соответствующую «о здоровье» отметку в медицинской карточке педиатр не сделала.

Уже вечером у малыша поднялась температура, которая не сбивалась обычными жаропонижающими. Родители были вынуждены обратиться к частному врачу, который без соответствующих анализов назначил ребенку антибиотик и стандартный для таких случаев пакет медикаментов. Но данное лечение, применяемое с 11 по 15 апреля, не помогло. После педиатр посоветовала другой антибиотик, который необходимо колоть, а так как медсестра отсутствовала, родители попросили дать направление в больницу, но медик отказала в данной «услуге», сославшись на то, что их «и так примут». Отметим, что отметку о назначенном лечении врач не сделала, так же как и ее предыдущая коллега.

15 апреля малыш был госпитализирован в инфекционную больницу Севастополя с диагнозом «бронхит». Через три дня в связи с ухудшением здоровья ребенка перевели в больницу №5 «Центр охраны здоровья матери и ребенка», где спустя сутки он скончался в отделении реанимации.

Ребенок умер через 8 дней лечения севастопольскими врачами и нахождения в различных медицинских учреждениях города.

«Неизвестным образом, уже после того, как мальчик умер, в его медицинской карточке появились записи, сделанные рукой этих двух упомянутых выше врачей – с диагнозами и планом лечения. Хотя на момент обращения никакой фиксации фактов обращения мамы умершего ребенка к врачам не было. Не странно ли? Есть ли совесть?», – написала общественница на своей странице в Фейсбуке Голубева.

Напомним, в Севастополе медицина находится далеко не в лучшем состоянии, часто в медучреждениях либо нет врачей, либо отказываются помогать детям, либо ссылаются на отсутствие медикаментов.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 07.06.17

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