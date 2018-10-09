Следком Севастополя занялся медиками, погубившими в больнице беременную женщину

Следственное управление СК РФ по Севастополю возбудило уголовное дело из-за смерти беременной женщины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 36-летняя жительница Севастополя находилась на 28-й неделе беременности. После жалоб на плохое самочувствие ее доставили в «Центр охраны здоровья матери и ребенка», где она находилась на лечении в период с 21 сентября по 2 октября.

«Днем 2 октября у будущей мамы резко ухудшилось состояние здоровья. Медиками ей был поставлен диагноз, при котором рекомендовано лечение в условиях регионального сосудистого центра ГБУЗС «Городская больница №1 им. Н.И. Пирогова», куда пациентку доставили спустя несколько часов и поместили в отделение анестезиологии-реанимации. Состояние женщины ухудшалось, в результате реанимационных мероприятий была констатирована смерть женщины и плода», – сообщили в пресс-службе СК РФ.

Экспертиза установила, что причиной смерти женщины стало кровоизлияние в пространство головного мозгла. Уголовное дело следователи возбудили по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. У медиков изъяли документацию, проводятся экспертизы.

«В ходе следствия будет дана объективная правовая оценка действиям всей цепочки врачей, которые на протяжении всего лечения оказывали женщине медицинскую помощь», – заявили в Следкоме.

Напомним, ранее общественники Севастополя сообщили об увеличении детской смертности в городе из-за катастрофической ситуации с медициной. В то же время, местные власти, по словам активистов, называют ситуацию удовлетворительной, при этом не проявляя должной активности в том, чтобы ее улучшить.

Проблемы со здравоохранением в Севастополе, в том числе связанные с некачественной медицинской помощью, которая уже становилась причиной смерти детей, не остались без внимания федерального центра – в город направили комиссию министерства здравоохранения РФ, потребовавшую от местных властей принять меры.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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