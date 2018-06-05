Эксперт: в Севастополе умирают дети, а народные избранники лишь возлагают цветы по случаю

В Севастополе сложилась катастрофическая ситуация с детской медициной. Об этом РИА «Новый День» заявила председатель СРОО «Севастопольские мамы» Елена Голубева.

По ее словам, проблем в этой сфере ежегодно становится все больше, что приводит к серьезному росту уровня детской смертности. При этом местные власти не стремятся задействовать все возможные ресурсы, чтобы нормализовать ситуацию. Обеспокоенная таким положением дел, Елена Голубева направила обращение министру здравоохранения России Веронике Скворцовой. Похожее письмо общественница писала и в прошлом году – омбудсмену по правам ребенка в России Анне Кузнецовой, однако ситуация с детской медициной в городе с того момента только ухудшилась.

В обращении к Скворцовой общественница перечислила основные проблемы в сфере здравоохранения города. Среди них – нехватка педиатров и узких специалистов, сложность получения таких услуг как анализ крови, УЗИ, физическая реабилитация; изношенное оборудование в районных поликлиниках и детских больницах; неудовлетворительное состояние медучреждений Севастополя, в том числе роддомов. Эти и другие проблемы приводят к тому, что севастопольцы вынуждены обращаться в частные клиники или вовсе уезжать в другие регионы, чтобы получить качественную медицинскую помощь для своих детей.

«На сегодняшний день практически все более-менее опытные врачи ушли в частные клиники, которые растут, как грибы. Мы вернулись в ситуацию, тождественную происходящему в 2012-2013 годах, когда родители понимали: если заболел ребенок – ищи деньги на лечение и не надейся на украинскую государственную медицину. Сейчас в Севастополе происходит тоже самое», – рассказала Елена Голубева.

По словам общественницы, работать в государственных медицинских учреждениях Севастополя приезжают специалисты с материковой части России – как молодые, так и опытные врачи. Но из-за нехватки подъемных денег, они вынуждены уходить в частные клиники. Не последнюю роль в нежелании приезжих специалистов работать в больницах города играет «кумовство». Общественница напомнила о недавней проверке прокуратуры, которая показала, что главврач горбольницы №2 трудоустроила родную сестру на должность заведующего поликлиникой, с установкой самой большой надбавки за интенсивность труда, а сына приняла на должность юрисконсульта, хотя у него не было высшего юридического образования.

Письмо Скворцовой не осталось без реакции. В город была направлена министерская комиссия, чтобы разобраться в ситуации с детской медициной.

«Вчера мы беседовали с руководителями комиссии и сошлись во мнении, что у хорошего хозяина всюду порядок. У нашей севастопольской медицины нет хорошего руководителя. Который бы радел за нее, не давал спуску главврачам, начинал с малого – с того, что ему по силам и что видели бы люди. Но за почти четыре года меняющиеся фамилии начальников горздрава не привели к каким-то результатам», – считает общественница.

Как указано в письме к министру, по мнению Елены Голубевой, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и директор департамента здравоохранения «бодро рапортуют в СМИ и вышестоящему руководству об удовлетворительном состоянии дел в медицине», в то время как в детских больницах города продолжают умирать дети. Раскритиковала общественница и профильного омбудсмена города – за то, что подобные проблемы и обращения к федеральным властям приходится готовить общественным организациям, а не должностному лицу, получающему за контроль защиты прав детей деньги из бюджета. Елена Голубева считает, что активность должны проявлять и депутаты Заксобрания Севастополя, которые должны сами делать запросы и писать обращения и , к примеру, накануне приезда высокопоставленных чиновников в город, могли бы в полном составе провести одиночные пикеты, чтобы рассказать, «что в больницах умирают дети, ползают тараканы, нет оборудования».

«А они молчат, жмут руки, возлагают цветы по случаю. Наверное, в этом их основная миссия», – уверена Елена Голубева.

Общественница предположила, что представители местной власти имеют нужное количество финансовых ресурсов, чтобы лечить своих детей в частных клиниках. Иначе, по ее мнению, проблема решилась бы гораздо быстрее. Она выразила надежду, что представители федеральных властей во время работы комиссии в Севастополе используют полученную от общественников объективную информацию о состоянии детской медицины, и примут необходимые меры.

«Мы можем строить мосты. Но если мы так будем лечить детей, то скоро по этим мостам некому будет ездить. Дети, детская медицина – должны стоять в приоритете государственной политики, но на сегодняшний день в Севастополе этого не происходит», – заключила Елена Голубева.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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