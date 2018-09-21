Департаментом здравоохранения Севастополя занялась прокуратура – за игнорирование Минздрава и общественности

Руководство департамента здравоохранения Севастополя ждет суд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за критической ситуации с медициной, ранее город с проверкой посетила комиссия Минздрава РФ.

Общественники неоднократно сообщали о дефиците педиатров и врачей узкой специальности, изношенности оборудования, трудностях с получением медицинских услуг и неудовлетворительном состоянии больниц и поликлиник.

По версии активистов, именно из-за массы накопившихся проблем с медициной, в городе серьезно вырос уровень детской смертности. Тревожная информация дошла до федерального министерства.

После проверки, члены комиссии сообщили о необходимости устранить нарушения в сфере здравоохранения. При этом рекомендовали включить председателя СРОО «Севастопольские мамы» Елену Голубеву в состав общественного совета при департаменте, как активиста, заинтересованного в улучшении ситуации с медициной.

Но так как реакции ведомства не последовало, общественники решили сами напомнить об указании Минздрава РФ, направив обращение. Ответа от департамента активисты так и не дождались. Поэтому в организации решили уведомить об этом прокуратуру.

«Департамент здравоохранения решил, как говорят в народе, «прикинуться валенками» и не заметить нашего письма в их адрес. То есть, попросту проигнорировать и не отвечать на письменное обращение СРОО «Севастопольские мамы», – сообщается на странице организации в Facebook.

По информации общественников, прокуратура подтвердила нарушение законодательства со стороны Антона Бахлыкова, на тот момент руководившего департаментом, и возбудила дело об административном правонарушении. Сейчас Бахлыков работает в ведомстве первым заместителем директора, так как был понижен в должности по решению губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

«В ближайшее время мировой суд Ленинского района в судебном заседании определит меру ответственности для чиновника», – заявили в организации.

Между тем общественники ждут результатов выполнения других указаний Минздрава РФ. Планируется, что комиссия посетит Севастополь осенью.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 21.09.18

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