Катастрофа в медицине: в Севастополе «обезглавят» горздрав

В Севастополе намерены уволить руководителя департамента здравоохранения.

Отработавшему год на должности главы горздрава Антону Бахлыкову грозят отставкой. Об этом сообщают СМИ Севастополя. В то же время корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе правительства города не подтвердили информацию о том, что Бахлыков уже уволен, подчеркнув, что он сегодня выступал на заседании с докладом.

Отметим, что накануне Бахлыкова на аппаратном совещании раскритиковал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников – за некачественную работу по вакцинации. Губернатор не принял версию о причинах отставания от плана, связанную с проблемами финансирования, посчитав, что нынешний глава горздрава попросту неэффективный руководитель.

О проблемах с вакцинацией в Севастополе говорят и общественники города. Как рассказала РИА «Новый День» председатель СРОО «Севастопольские мамы» Елена Голубева, родители детей жалуются на нехватку вакцин от кори и препаратов для выявления туберкулезной инфекции. Кроме того, общественники недовольны состоянием медицинских учреждений города.

Ранее активисты Севастополя заявили о катастрофической ситуации в городе с детской медициной. Чтобы разобраться в причинах существующих в Севастополе проблем, которые привели к росту детской смертности, в город была направлена комиссия министерства здравоохранения.

Тем временем, общественники утверждают, что серьезных улучшений в здравоохранении так и не произошло.

«В любой сфере медицины в Севастополе есть системные проблемы. Состояние медицины в городе не было отличным, было удовлетворительное состояние, но стало хуже. С каждым последующим руководителем ситуация ухудшается и ухудшается», – сказала Елена Голубева.

По ее мнению, ситуацию со здравоохранением в городе сможет исправить только заинтересованный в этом руководитель, который займет пост главы горздрава на длительный период.

Отметим, что ранее Бахлыков возглавлял министерство финансов в Пермском крае, а также работал руководителем регионального Фонда ОМС. Одним из вероятных претендентов на пост главы горздрава Севастополя называют экс-директора Научно-клинического центра ОАО «РЖД» Сергея Шеховцова. При этом Бахлыков имеет все шансы остаться работать в департаменте здравоохранения, но уже в должности заместителя руководителя.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 23.08.18

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