В Севастополе объявили массовую вакцинацию из-за угрозы эпидемии свиного гриппа

В правительстве Севастополя предупредили о возможной эпидемии гриппа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по прогнозам департамента здравоохранения, угрозу могут представлять несколько видов вируса.

Чтобы избежать массового заболевания, в департаменте настоятельно рекомендуют жителям города делать прививки.

«Наступают два опасных вируса группы А – H1N1 или свиной и H3N2, а также вирус В. Для того, чтобы грипп не прошел в Севастополь, чтобы не было массовой эпидемии, мы должны привить как минимум 45% населения или 200 тысяч человек», – цитирует «Новый Севастополь» заместителя директора департамента здравоохранения Михаила Малишевского.

По его словам, кампания вакцинопрофилактики началась с 1 сентября. В прошлом году, как утверждает Малишевский, прививки сделали 46% жителей Севастополя, благодаря чему эпидемии гриппа удалось избежать.

Как уже сообщал «Новый День», общественники Севастополя не раз выступали с критикой местных чиновников из-за проблем в сфере здравоохранения. Наиболее катастрофическая ситуация сложилась с детской медициной, что, как утверждают активисты, привело к росту смертности среди детей. На проблемы обратили внимание в федеральном центре, после чего в город была направлена комиссия министерства здравоохранения России. Но, по мнению общественников, серьезных улучшений в медицине после этого так и не произошло.

В августе своей должности лишился глава департамента здравоохранения Антон Бахлыков. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников раскритиковал его работу по вакцинации, посчитав неэффективным руководителем. Главой департамента был назначен Сергей Шеховцов.

Между тем, согласно данным официального сайта правительства Севастополя, «неэффективный» Бахлыков продолжает занимать руководящую должность в департаменте – первого заместителя директора.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 11.09.18

Украинцы – мировые лидеры по визитам иностранцев в Россию. / И свадьба не помогла: в ОБСЕ заткнули рты крымским журналистам. / В Судакской больнице лечат бабушек в затопленных палатах на мокрых матрасах. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»