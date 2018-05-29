Семейный подряд: в Севастополе главврач больницы «пристроила» на работу родственников

В Севастополе не прекращаются нарушения в сфере здравоохранения.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе городской прокуратуры, фигуранткой очередного коррупционного скандала стала главный врач городской больницы №2.

Руководитель медучреждения взяла «под свое крыло» сразу двух близких родственников: родная сестра женщины занимает должность заведующей поликлиникой, а сын – юрисконсульт больницы. При этом мужчина не имеет соответствующего образования, а зав. поликлиникой зарабатывает больше своих коллег на аналогичных должностях, так как ей установлена завышенная надбавка за интенсивность труда.

«Ранее, ответом на требование прокуратуры Ленинского района о предоставлении информации, главный врач больницы сообщила недостоверные сведения, укрыв факт трудоустройства родственников в возглавляемом ею учреждении. По данному факту прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ (неисполнение законных требований прокурора)», – сообщает пресс-служба ведомства, отмечая, что по результатам рассмотрения дела мировым судьей главврач была оштрафована.

Сумма не уточняется, однако максимальный штраф по данной статье для должностных лиц – три тысяч рублей.

Кроме того, в связи с наличием фактов конфликта интересов в деятельности главврача в отношении лиц, находящихся с ней в близком родстве, прокуратура района внесла в департамент здравоохранения города об устранении нарушений закона.

Севастополь, Оксана Мурзина

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