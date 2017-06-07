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Два автомобиля и коллекция часов: арестован главный дорожник Севастополя

Два автомобиля и коллекция часов: арестован главный дорожник Севастополя

Директор «Севавтодора» Виталий Узлов арестован по обвинению в получении крупной взятки.

Как передает корреспондент РИА , чиновник использовал свои должностные полномочия для заключения определенных договоров и покровительствовал фирме своих знакомых.

По информации следственного управления Следкома России по Севастополю, осенью 2016 года Узлов предложил руководителям ООО ФСК «Возрождение» начать поставку стройматериалов и предоставить в аренду спецтехнику, закрепив это контрактами. Договоры на общую сумму в 60 миллионов рублей были заключены в октябре, на счет фирмы поступил аванс, после чего на банковскую карточку Узлова пришло 300 тысяч рублей.

Сотрудники Следкома и ФСБ провели обыски дома и на работе чиновника и утверждают, что теперь у них есть неопровержимые доказательства совершенного преступления. Суд арестовал имущество Узлова, в том числе: два дорогостоящих автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 200» и «Лексуc RX350» общей стоимостью более 6 миллионов рублей, коллекцию часов и более 250 тысяч рублей. Чиновнику уже предъявлено обвинение.

Примечательно, что слухи о следственных мероприятий в отношении Узлова появились еще в конце мая. Тогда чиновник назвал подобную информацию враньем.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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© 2017, РИА «Новый День»

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