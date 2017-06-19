Севастопольцы не верят в антикоррупционность правительства Овсянникова

Жители Севастополя не верят, что в правительстве Севастополя успешно борются с коррупцией. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, озвученные на заседании городского правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информацию сообщил директор департамента общественной безопасности Владимир Татарчук, правда, не уточнив, кем и когда был проведен соцопрос. Результаты опроса показали, что большая часть севастопольцев – 60%, отрицательно оценивают антикоррупционную деятельность правительства, положительно – лишь 40%.

По данным чиновника, в 2016 году только в отношении одного госслужащего Севастополя было возбуждено уголовное дело по фактам коррупции. Кроме того, 21 государственного и 11 муниципальных служащих города привлекли к дисциплинарной ответственности, одного из которых уволили в связи с утратой доверия главы Севастополя. В то же время, на скамье подсудимых оказались семь руководителей госучреждений и предприятий города.

Как уже сообщал «Новый День», в начале июня правоохранители арестовали директора «Севавтодора» Виталия Узлового, который обвиняется в использовании должностных полномочий для заключения определенных договоров и оказании покровительства фирме своих знакомых. После проведения обысков, суд арестовал два дорогостоящих автомобиля чиновника, коллекцию часов и более 250 тысяч рублей.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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