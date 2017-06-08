Чихали на санкции: на Украине лидером продаж стали российские автобусы

На Украине продукция российского «Павловского автобусного завода» стала лидером рынка в сегменте автобусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на санкции, введенные президентом страны Петром Порошенко, российские автобусы на украинском рынке хорошо продаются. Так, по данным ассоциации «Укравтопром», в мае автопарк страны пополнили 120 новых автобусов. Из них 40 реализованных и поставленных на учет автобусов – продукция ПАЗа, что почти в 6 раз больше показатель годичной давности.

Второе место заняли львовские автобусы Electron, третье – «Богдан».

Напомним, в 2017 году Украине ввела санкции в отношении «Группы ГАЗ», а также входящих в ее состав автобусных заводов ЛиАЗ и ПАЗ, ограничения были введены на три года.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 08.06.17

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