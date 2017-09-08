Украинские чиновники предпочитают делать закупки в России

На Украине сорвалась закупка школьных автобусов российского производства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Николаевской области служба безопасности Украины запретила закупку школьных автобусов. Чиновники «незалежной» пытались провернуть сделку, несмотря на введенные украинским президентом санкции в отношении российской «Группы ГАЗ», а также входящих в ее состав автобусных заводов ЛиАЗ и ПАЗ. «Оба участника торгов планировали поставить автобусы российского производителя, которые находится под санкциями согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, введёнными в действие указом президента Украины», – сообщили в пресс-службе СБУ. На закупку автобусов госслужащие собирались потратить более 40 тысяч долларов из государственного бюджета Украины.

Напомним, на Украине в первом полугодии продукция российского «Павловского автобусного завода» стала лидером рынка в сегменте автобусов. В мае автопарк страны пополнили 120 новых автобусов. Из них 40 реализованных и поставленных на учет автобусов – продукция ПАЗа, что почти в 6 раз больше показателей годичной давности. Второе место заняли львовские автобусы Electron, третье – «Богдан».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 08.09.17

В Крыму объявлена чрезвычайная пожарная опасность. / Главгосэкспертиза дала добро крымской трассе «Таврида». / Они вернулись: в восточном Крыму заметили НЛО (ВИДЕО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»