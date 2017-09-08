Воскресенье, 10 сентября 2017, 20:43 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

,

Украинские чиновники предпочитают делать закупки в России

Украинские чиновники предпочитают делать закупки в России

На Украине сорвалась закупка школьных автобусов российского производства.

Как передает корреспондент РИА , в Николаевской области служба безопасности Украины запретила закупку школьных автобусов. Чиновники «незалежной» пытались провернуть сделку, несмотря на введенные украинским президентом санкции в отношении российской «Группы ГАЗ», а также входящих в ее состав автобусных заводов ЛиАЗ и ПАЗ. «Оба участника торгов планировали поставить автобусы российского производителя, которые находится под санкциями согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, введёнными в действие указом президента Украины», – сообщили в пресс-службе СБУ. На закупку автобусов госслужащие собирались потратить более 40 тысяч долларов из государственного бюджета Украины.

Напомним, на Украине в первом полугодии продукция российского «Павловского автобусного завода» стала лидером рынка в сегменте автобусов. В мае автопарк страны пополнили 120 новых автобусов. Из них 40 реализованных и поставленных на учет автобусов – продукция ПАЗа, что почти в 6 раз больше показателей годичной давности. Второе место заняли львовские автобусы Electron, третье – «Богдан».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 08.09.17

В Крыму объявлена чрезвычайная пожарная опасность. / Главгосэкспертиза дала добро крымской трассе «Таврида». / Они вернулись: в восточном Крыму заметили НЛО (ВИДЕО).

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Чихали на санкции: на Украине лидером продаж стали российские автобусы

В рубриках

, , , ,

Новости партнеров

Крым, все новости

Сторонники и противники Саакашвили устроили массовую драку на польско-украинской границе

Претенденты на пост губернатора Севастополя потратили на выборы 51 млн рублей

На одном из избирательных участков Севастополя произошло ЧП

Плати, чтобы не замерзнуть: грядущая зима грозит украинцам большими расходами

Началось: в Севастополе стартовало голосование на выборах губернатора

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости