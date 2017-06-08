Поклонская обвинила российское отделение Transparency International во лжи, злоупотреблениях и возможном использовании украинских подложных документов

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская назвала «ложью» информацию о наличии у нее незадекларированной недвижимости в Донецке.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» Поклонская написала: «Никакой квартиры в Донецке у меня нет и быть не может. Это наглая ложь».

Напомним, что накануне российское отделение международной антикоррупционной организации Transparency International на своем сайте опубликовало сведения о том, что некая Наталья Владимировна Дубровская владеет в Донецке квартирой площадью 29,9 кв. м. По данным организации, это девичья фамилия бывшего прокурора Крыма. Впрочем, «документальных подтверждений этому в публичном доступе нет», говорят в Transparency International.

Сама виновница скандала заявила следующее: «Я – Поклонская. Мое личное дело с момента рождения, со свидетельства о рождении, и до момента [ухода] из Генеральной прокуратуры находится в Генпрокуратуре Украины. Это заверенные документы, и поэтому что они делают с этими документами на Украине по политическим мотивам, мне неизвестно».

Теперь бывший прокурор, а ныне депутат Госдумы намерена по старой памяти обратиться в Генпрокуратуру. Она уже направила запрос главе ведомства Юрию Чайке, а заодно директору ФСБ Александру Бортникову и главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину о проведении проверки организации Transparency International Russia.

В частности, Поклонская хочет разобраться, кто и на кого регистрировал собственность в Донецке в 2010 году, а также отмечает, что материал о ее имуществе «содержит провокационную и клеветническую информацию о ней» и признаки «злоупотребления положением».

В организации, в свою очередь, заявляют, что «готовы к любым проверкам».

Напомним, что в конце мая Поклонская уже предлагала провести проверку деятельности Transparency International Russia на предмет коррупции, заявив, что расследования, которые проводят в Transparency, могут угрожать благополучию России.

В ответ заместитель гендиректора Transparency International Russia Илья Шуманов пообещал «пилить расследование по мадам экс-прокурору».

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 08.06.17

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