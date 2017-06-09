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Transparency International отдыхает: Порошенко «шьёт» Поклонской четыре статьи

Transparency International отдыхает: Порошенко «шьёт» Поклонской четыре статьи

Генеральная прокуратура Украины собирается в ближайшее время передать в суд уголовное дело в отношении экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской.

Как передает корреспондент РИА , бывшему прокурору полуострова вменяется четыре статьи.

В частности, Поклонскую обвиняют в государственной измене, в насильственном свержении конституционного строя, изменении границ Украины, а также ей вменяется статья за участие в преступной организации.

По информации сотрудника ГПУ Андрея Атаманчука, дело экс-прокурора будет передано в суд в ближайшее время.

Напомним, кроме киевского режима, Поклонскую также «преследуют» и в российском отделении Transparency International, обвиняя крымского экс-прокурора во владении якобы незадекларированной недвижимостью в Донецке и направляя обращения в различные инстанции РФ.

Киев, Анастасия Зук

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