В Керченском проливе выловили потерявшего память «философа» (ФОТО)

Крымские моряки обнаружили в водах Керченского пролива необычного пловца.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по РК, мужчина в «поясе» из пластиковых бутылок пытался вплавь добраться до Тамани.

Отметим, что ширина пролива в разных участках колеблется от 4,5 км до 15 км. Температура воды 19-20 градусов со знаком плюс.

«Команда лоцманского катера «Алмаз» обнаружила на расстоянии одной мили от берега мужчину, обвязанного пластиковыми бутылями. Члены судокоманды подняли пловца на борт и доставили на берег, где передали сотрудникам Пограничного управления», говорится в сообщении ведомства.

Мужчина, назвавшийся Иваном, объяснил поступок желанием познать себя и свои возможности.

В дальнейшем выяснилось, что больше ничего о себе экстремал рассказать не может, так как страдает потерей памяти, а документов при себе у него не обнаружили.

Пловца доставили в керченскую больницу. В настоящее время пограничники пытаются выяснить его личность.

Пограничное управление просит всех, кто обладает какой-либо информацией о пострадавшем, сообщить в Службу в Керчи по телефону 8 (365) 617-82-55.

Фото: пресс- служба Пограничного управления ФСБ России по РК

Керчь, Оксана Мурзина

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