В Крыму установили личность «керченского пловца»

В Крыму установили личность и нашли родственников «керченского пловца».

Как уже сообщал «Новый День», рано утром 5 июня в Керченском проливе обнаружили мужчину, обвязанного пластиковыми бутылками. Пловца подняли на борт катера и доставили в погрануправление. Мужчина назвал себя Иван и заявил, что собирался вплавь достичь побережья Краснодарского края, чтобы познать свои способности.

Больше пловец не смог сообщить никакой информации – ни о себе, ни своих родственниках и знакомых.

Фотографии потерявшего память путешественника были опубликованы в СМИ и разосланы во все регионы России.

В результате мужчину как своего родственника опознали жители Курской области.

Керчь, Лена Данилова

Керчь. Другие новости 26.06.17

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