ФАС: вступившие в картельный сговор торговцы опустошают кошельки крымчан

В высоких ценах на продукты и непродовольственные товары в Крыму виноваты бизнесмены, устраивающие сговоры по фиксации цен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое заявление сделал глава ФАС Игорь Артемьев в Севастополе.

«Конкурентам нельзя договариваться по фиксации цены, так как это уголовное преступление. Люди еще плохо понимают, какая ответственность здесь должна наступить», – сказал Артемьев.

По его словам, за ценовой сговор может грозить семь лет тюремного заключения. При этом к предпринимателям Крыма в ФАСе пока не планируют использовать жестких подходов, и сначала использовать методы предупреждений. Так как, по словам Артемьева, в Крыму все еще сохраняется «переходной период».

Если предупреждения по выявленным нарушениям не подействуют и останутся проигнорированными, в ФАСе намерены привлекать предпринимателей и участвующих в нарушениях госслужащих к административной, а затем к уголовной ответственности.

Примечательно, что в прошлом году Игорь Артемьев в ходе своего визита в Севастополь, основной причиной завышенных цен на полуострове назвал неразвитую инфраструктуру.

Между тем, занимавший на то время пост замгенпрокурора РФ в ЮФО Сергей Воробьев высказывал предположение, что высокая стоимость продуктов первой необходимости может быть все же следствием сговора участников рынка.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 09.06.17

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