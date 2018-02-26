В Севастополе не могут справиться с высокими ценами на продукты

Дороговизна продуктов снова привела Севастополь на первое место в списке регионов ЮФО по стоимости условного минимального набора продовольствия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным Росстата, в январе 2018 года стоимость такого набора в Севастополе обходилась в 3 тысячи 931 рубль.

На втором месте – Краснодарский край, где набор продуктов оценили в 3 тысячи 914 рублей. Расположенный рядом с Севастополем Крым оказался на третьем месте в списке. В республике минимальный набор в январе обходился в 3 тысячи 768 рублей. Самые дешевые продукты в ЮФО оказались в Волгоградской области – 3 тысячи 380 рублей за мимальную корзину.

По словам начальника главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Вадима Кирпичникова, индекс потребительских цен в городе в декабре 2017 года к декабрю прошлого года составил 99,72%, в среднем по России – 101,07%, а в Крыму – 98,11%. По информации чиновника, стоимость минимального набора продуктов в Севастополе в январе 2018 года по отношению к январю прошлого года возросла всего на 2 рубля, отмечает «Новый Севастополь».

Как уже сообщал «Новый День», ранее в ФАС заявили, что высокие цены на продукты и непродовольственные товары в сетях полуострова могут быть причиной картельного сговора. До этого в службе утверждали, что дороговизна продуктов в регионе – следствие неразвитой инфраструктуры и проблемы с логистикой.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 26.02.18

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