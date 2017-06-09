В дворцовых парках Крыма для туристов сделают платным вход, а для местных – проход

У туристов в Крыму в ближайшее время может появиться новая статья расходов – вход на самые известные ялтинские дворцово-парковые территории хотят сделать платным.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», инициатива принадлежит крымскому минкульту.

«Сейчас рассматривается возможность введения платы за вход – она, вероятно, будет чисто символической – может, 10 рублей, но не более 50 рублей», – цитируют «Примечания» директора ГБУ РК «Ялтинский дворцово-парковый музей-заповедник» Александра Балинченко.

Местным жителям, которые через парк ходят домой или на работу, предлагается приобретать месячный абонемент за 300 рублей.

Музейщик настаивает, что «окончательное решение будет принято после согласования с общественностью, главой администрации Ялты и Госсоветом РК».

Однако забор строят уже сейчас.

По словам директора Воронцовского дворцово-паркового комплекса, на вырученные от платы за вход деньги можно нанять частную охрану, благоустроить территорию, избавиться от асоциальных элементов, организовывать культурные мероприятия для гостей и купить новые системы полива.

Как уже писал «Новый День», ограждения возводят и вокруг Ливадийского парка. Согласно контракту стоимостью почти 10 миллионов забор должен быть построен до 30 сентября текущего года. Но станет ли проход через него платным на данный момент неизвестно, так как судьбу легендарного дворца решает крымский совмин.

Между тем, ялтинцы, которым теперь предстоит выложить 3600 рублей в год за возможность проходить через Воронцовский парк домой, от радужных перспектив не в восторге. Жители Алупки считают новые веяния грубым вмешательством в свою жизнь, нарушением многолетних традиций и готовы их отстаивать: ««Мы не позволим закрыть Воронцовский парк. Традиции свободного прохода через его территорию десятки лет».

Горожане также напоминают, что в Воронцовский парк со всей России приезжают люди с заболеваниями легких. Дня них «хвойно-морской» воздух от прогретых солнцем деревьев и моря – уникальная возможность поправить здоровье.

Отметим, что ранее туристов и крымчан «обрадовало» республиканское Министерство экологии и природных ресурсов, которое обнародовало расценки на посещение заповедников в этом году. Теперь посетителям особых природных зон придётся платить почти за все.

Керчь, Оксана Мурзина

Керчь. Другие новости 09.06.17

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